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Тимошенко: у Рады еще есть шанс обеспечить снижение тарифов

Новости » Политика    27.05.2019 - 13:30
Тимошенко: у Рады еще есть шанс обеспечить снижение тарифов
Фото: Юлия Тимошенко (УНИАН)

Также Тимошенко заверила, что полномочия парламента были прекращены абсолютно законно

Верховная рада должна за последние два месяца своей работы обеспечить снижение тарифов, ведь этого требует украинское общество. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время выступления на Согласительные совете руководителей фракций и председателей комитетов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам лидера "Батькивщины", не только у президента, но и у Верховной рады есть полномочия прекратить повышение тарифов.

"Нам надо принять закон, по которому весь украинский газ – украинцам. Во-вторых – надо установить рентабельность не более 30% при реализации природного газа. А также принять решение, в частности постановлением, чтобы НАК "Нафтогаз" не через посредников покупал европейский газ, отмывая половину стоимости газа на офшорные счета. Непосредственно "Нафтогаз" должен покупать газ на рынке Европы. Без посредников", – подчеркнула она.

Тимошенко также отметила, что полномочия парламента новым президентом были прекращены абсолютно законно.

"Верховная рада сама прекратила свои полномочия, потому что она не выполняет своих главных функций. Она не является представительским органом украинского общества. Потому что в парламенте не принимались законопроекты, которые нужны людям, а принимались лоббистские и коррупционные законы", – убеждена политик.

Кроме того, отметила Тимошенко, Рада не выполняла контрольную функцию, даже больше – "она была неотъемлемой составляющей всеобъемлющей коррупции, которая последние 5 лет царила в стране".

Тимошенко возмутилась и тем, что парламент не обеспечил соблюдение законности, ведь в стране, где, по Конституции, прожиточный минимум составляет более 4 тыс. грн, 71% пенсионеров получают пенсию меньше минимального прожиточного минимума.

У парламента был выбор – уйти или с честью, приняв новый закон о выборах, или без чести, отметила Тимошенко.

"Жаль, что у Верховной рады не нашлось политической воли принять закон о выборах без мажоритарной составляющей", – подытожила она и выразила убеждение в том, что новый парламент сделает все, чтобы следующие выборы были без коррупции.

 

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