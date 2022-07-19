Тимошенко: Рада помешала "Нафтогазу" потратить 264 млрд гривен на непрозрачную схему закупки газа

Во время своего выступления в парламенте Тимошенко обнародовала информацию, подтверждающую коррупционную составляющую вынесенного на рассмотрение пакета правительственных законопроектов, которыми вводилась непрозрачная схема закупки "Нафтогазом" голубого топлива.

"Нам нужно отправить все три законопроекта на повторное второе чтение. Затем создать временную следственную комиссию, которая запросит информацию о реальном балансе газа и реальных контрактах на закупку НАК "Нафтогаз" топлива у "Укргаздобычи". Сравним этот баланс и убедимся, что из этих 264 миллиардов гривен минимум 170 миллиардов - это банальное хищение государственных средств. У нас с вами есть возможность это остановить", - заявила Тимошенко.