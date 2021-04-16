Тимошенко просит ЦИК разрешения провести оргсобрание по референдуму онлайн

"У нас нет намерения превращать референдум на какую-то пиар-акцию. Наша команда совместно с Ассоциацией фермеров Украины считает, что это последний шанс сохранить для Украины сельскохозяйственную землю. Мы внимательно изучили закон о референдуме. В нем детально прописаны условия, как проводить собрание инициативной группы, поэтому мы бы хотели попросить вас предоставить разъяснения, чтобы мы имели возможность провести мероприятие в режиме Zoom-конференции", - заявила Тимошенко.

Такой шаг, по ее словам, обусловлен карантинными ограничениями, которые действуют в подавляющем большинстве областей Украины.

"Сейчас практически вся страна в "красной зоне", поэтому перед нами встал вопрос, как проводить собрание инициативной группы. По закону, инициативная группа - это ключевой орган по проведению референдума, это организационная команда, которая будет обеспечивать все, даже сбор 3 миллионов подписей за 90 дней. Сейчас в инициативной группе всеукраинского референдума о недопустимости распродажи земли официально зарегистрировано свыше 12 тысяч человек. Однако провести собрание с соблюдением карантинных требований и социальной дистанции просто нереально", - добавила Юлия Тимошенко.

По ее мнению, это в очередной раз доказывает сложность прописанных в провластном законе о референдуме процедур, которые отягощают путь народа к реальному волеизъявлению.

"Я не представляю, как это должен делать народ по своей инициативе. У "Батькивщины" очень хорошо организованная команда, сильная оргструктура, партийная сеть по всей Украине. Мы стали рядом с народом и помогаем провести организационные мероприятия, но даже нам это очень сложно сделать, потому что в законе поставлены сверхзадачи", - отметила Тимошенко.