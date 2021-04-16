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Тимошенко просит ЦИК разрешения провести оргсобрание по референдуму онлайн

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 19:59
Тимошенко просит ЦИК разрешения провести оргсобрание по референдуму онлайн Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к Центральной избирательной комиссии с просьбой разрешить провести собрание инициативной группы всеукраинского референдума в формате Zoom-конференции.

Об этом сообщает сайт политсилы.

"У нас нет намерения превращать референдум на какую-то пиар-акцию. Наша команда совместно с Ассоциацией фермеров Украины считает, что это последний шанс сохранить для Украины сельскохозяйственную землю. Мы внимательно изучили закон о референдуме. В нем детально прописаны условия, как проводить собрание инициативной группы, поэтому мы бы хотели попросить вас предоставить разъяснения, чтобы мы имели возможность провести мероприятие в режиме Zoom-конференции", - заявила Тимошенко.

Такой шаг, по ее словам, обусловлен карантинными ограничениями, которые действуют в подавляющем большинстве областей Украины.

"Сейчас практически вся страна в "красной зоне", поэтому перед нами встал вопрос, как проводить собрание инициативной группы. По закону, инициативная группа - это ключевой орган по проведению референдума, это организационная команда, которая будет обеспечивать все, даже сбор 3 миллионов подписей за 90 дней. Сейчас в инициативной группе всеукраинского референдума о недопустимости распродажи земли официально зарегистрировано свыше 12 тысяч человек. Однако провести собрание с соблюдением карантинных требований и социальной дистанции просто нереально", - добавила Юлия Тимошенко.

По ее мнению, это в очередной раз доказывает сложность прописанных в провластном законе о референдуме процедур, которые отягощают путь народа к реальному волеизъявлению.

"Я не представляю, как это должен делать народ по своей инициативе. У "Батькивщины" очень хорошо организованная команда, сильная оргструктура, партийная сеть по всей Украине. Мы стали рядом с народом и помогаем провести организационные мероприятия, но даже нам это очень сложно сделать, потому что в законе поставлены сверхзадачи", - отметила Тимошенко.

Напомним, команда "Батькивщины" не поддержала закон о народовластии.

В то же время в апреле Тимошенко заявила, что "Батькивщина" начинает организацию проведения референдумов по пяти вопросам, среди которых продажу земли сельскохозяйственного назначения.

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