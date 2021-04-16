Тимошенко просить ЦВК дозволу провести організаційні збори щодо референдуму онлайн

"У нас немає наміру перетворювати референдум на якусь піар-акцію. Наша команда спільно з Асоціацією фермерів України вважає, що це останній шанс зберегти для України сільськогосподарську землю. Ми уважно вивчили закон про референдум. У ньому детально не прописані умови, як проводити збори ініціативної групи, тому ми б хотіли попросити вас надати роз’яснення, щоб ми мали можливість провести захід в режимі Zoom-конференції", - заявила Тимошенко.

Такий крок, за її словами, зумовлений карантинними обмеженнями, що діють у переважній більшості областей України.

"Зараз практично вся країна в "червоній зоні", тому перед нами постало питання, як проводити збори ініціативної групи. За законом, ініціативна група - це ключовий орган по проведенню референдуму, це організаційна команда, яка буде забезпечувати все, навіть збір 3 мільйонів підписів за 90 днів. Зараз в ініціативній групі всеукраїнського референдуму щодо неприпустимості розпродажу землі офіційно зареєстровано понад 12 тисяч осіб. Однак провести збори з дотриманням карантинних вимог і соціальної дистанції просто нереально", - додала Юлія Тимошенко.

На її думку, це вкотре доводить складність прописаних у провладному законі про референдум процедур, які обтяжують шлях народу до реального волевиявлення.

"Я не уявляю, як це мусив робити народ за своєю ініціативою. У "Батьківщини" дуже добре організована команда, сильна оргструктура, партійна мережа по всій Україні. Ми стали поряд з народом і допомагаємо провести організаційні заходи, але навіть нам це дуже складно зробити, тому що в законі поставлені надзавдання", - зазначила Тимошенко.