Тимошенко пропонує передати 84 млрд надприбутків з тарифів вітчизняним виробникам зброї

В такий спосіб за останні роки їм вдалося заробити "зайвих" 84 млрд гривень.

"Докази нашої тимчасової слідчої комісії були настільки переконливими, що "Нафтогазу" довелося переробити свій звіт про прибутки і визнати в ньому знайдені 24 мільярди. "Енергоатом", який приховав цілих 60 мільярдів, не поспішає віддавати награбоване. Але ми його змусимо. Це лише питання часу", – обурилася лідерка "Батьківщини".

Вона зазначила, що вимагатиме невідкладно внести зміни до бюджету і перерахувати всі фактично вкрадені у людей та держави гроші на закупівлю озброєння та боєприпасів власного виробництва.

"Зважаючи на різке зменшення підтримки від наших західних союзників, вважаємо, що було б критично необхідно скерувати знайдені нами кошти на потреби українських виробників зброї", – додала Юлія Тимошенко.

Крім того, вона пообіцяла направити до правоохоронних органів відповідні заяви про злочин з вимогою встановити та притягнути до відповідальності організаторів та виконавців цієї афери.

Юлія Тимошенко також зауважила, що маючи беззастережні докази того, що нинішня вартість газу та світла є завищеною, її команда оскаржить їх у суді та не дозволить підвищити тарифи, що постійно намагається зробити влада.

"Ми і надалі будемо виводити з тіні мародерів, які під прикриттям війни по хамські наживаються на горі війни. Ми не відступимо", – пообіцяла Юлія Тимошенко