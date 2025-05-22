Тимошенко предлагает передать 84 млрд сверхприбылей с тарифов отечественным производителям оружия

Таким образом за последние годы им удалось заработать "лишних" 84 млрд гривен.

"Доказательства нашей временной следственной комиссии были настолько убедительными, что "Нафтогазу" пришлось переделать свой отчет о прибыли и признать в нем найденные 24 миллиарда. "Энергоатом", который скрыл целых 60 миллиардов, не спешит отдавать награбленное. Но мы его заставим. Это лишь вопрос времени", - возмутилась лидер "Батькивщины".

Она отметила, что будет требовать безотлагательно внести изменения в бюджет и перечислить все фактически украденные у людей и государства деньги на закупку вооружения и боеприпасов собственного производства.

"Учитывая резкое уменьшение поддержки от наших западных союзников, считаем, что было бы критически необходимо направить найденные нами средства на нужды украинских производителей оружия", - добавила Юлия Тимошенко.

Кроме того, она пообещала направить в правоохранительные органы соответствующие заявления о преступлении с требованием установить и привлечь к ответственности организаторов и исполнителей этой аферы.

Юлия Тимошенко также отметила, что имея неопровержимые доказательства того, что нынешняя стоимость газа и света является завышенной, ее команда обжалует их в суде и не позволит повысить тарифы, что постоянно пытается сделать власть.

"Мы и в дальнейшем будем выводить из тени мародеров, которые под прикрытием войны по хамски наживаются на горе войны. Мы не отступим", - пообещала Юлия Тимошенко