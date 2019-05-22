Тимошенко прокомментировала отказ Рады рассматривать закон о выборах

Парламент провалил новый избирательный закон, который коренным образом должен изменить коррумпированную прогнившую систему избрания народных депутатов. Об этом Юлия Тимошенко сказала в своем видеообращении на личной странице в Facebook по итогам внеочередного заседания Верховной рады.

"Вчера, обсуждая с президентом роспуск парламента, который наша команда поддерживает вполне, мы договорились: президент внесет новый закон о выборах народных депутатов, в котором не будет коррупции, раздачи денег и, по сути, ввода олигархических кланов в Раду", – рассказала она.

Однако, отметила Тимошенко, сегодня абсолютное большинство своим голосованием показало, что не хочет изменений.

"Они хотят сохранить старую избирательную систему, где за деньги могут вновь проходить в парламент на мажоритарных округах и дальше использовать его для своего обогащения", – подчеркнула она.

Лидер "Батькивщины" также добавила: только 92 депутата, среди которых депутаты ее фракции, показали, что они хотят изменений и нового качества Рады, поддержав новый закон: "Внимательно присмотритесь, кто и как проголосовал сегодня за новый избирательный закон, и сделайте правильные выводы".

Тимошенко подчеркнула, что ее команда и дальше будет бороться за настоящие перемены.

"Если дальше мы будем голосовать за деньги, то никаких изменений, на которые люди рассчитывают после президентских выборов, не будет", – предупредила она.