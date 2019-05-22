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Тимошенко прокомментировала отказ Рады рассматривать закон о выборах


По мнению Тимошенко, Рада продемонстрировала, что не хочет изменений

Парламент провалил новый избирательный закон, который коренным образом должен изменить коррумпированную прогнившую систему избрания народных депутатов. Об этом Юлия Тимошенко сказала в своем видеообращении на личной странице в Facebook по итогам внеочередного заседания Верховной рады.

"Вчера, обсуждая с президентом роспуск парламента, который наша команда поддерживает вполне, мы договорились: президент внесет новый закон о выборах народных депутатов, в котором не будет коррупции, раздачи денег и, по сути, ввода олигархических кланов в Раду", – рассказала она.

Однако, отметила Тимошенко, сегодня абсолютное большинство своим голосованием показало, что не хочет изменений.

"Они хотят сохранить старую избирательную систему, где за деньги могут вновь проходить в парламент на мажоритарных округах и дальше использовать его для своего обогащения", – подчеркнула она.

Лидер "Батькивщины" также добавила: только 92 депутата, среди которых депутаты ее фракции, показали, что они хотят изменений и нового качества Рады, поддержав новый закон: "Внимательно присмотритесь, кто и как проголосовал сегодня за новый избирательный закон, и сделайте правильные выводы".

Тимошенко подчеркнула, что ее команда и дальше будет бороться за настоящие перемены.

"Если дальше мы будем голосовать за деньги, то никаких изменений, на которые люди рассчитывают после президентских выборов, не будет", – предупредила она.

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