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Тимошенко прокоментувала відмову Ради розглядати закон про вибори


На думку Тимошенко, Рада продемонструвала, що не хоче змін

Парламент провалив новий виборчий закон, який докорінно мав змінити корумповану прогнилу систему обрання народних депутатів. Про це Юлія Тимошенко сказала у своєму відеозверненні на особистій сторінці у Facebook за підсумками позачергового засідання Верховної ради.

"Учора, обговорюючи з президентом розпуск парламенту, який наша команда підтримує цілком, ми домовились: президент внесе новий закон про вибори народних депутатів, у якому не буде корупції, роздачі грошей і, по суті, приведення олігархічних кланів до Ради", – розповіла вона.

Проте, зауважила Тимошенко, сьогодні абсолютна більшість своїм голосуванням продемонструвала, що не хоче змін.

"Вони хочуть зберегти стару виборчу систему, де за гроші можуть знову приходити в парламент на мажоритарних округах і далі використовувати його для свого збагачення", – наголосила вона.

Лідер "Батьківщини" також додала: лише 92 депутати, серед яких депутати її фракції, показали, що вони прагнуть змін і нової якості Ради, підтримавши новий закон: "Уважно придивіться, хто і як проголосував сьогодні за новий виборчий закон, і зробіть правильні висновки".

Тимошенко наголосила на тому, що її команда й далі боротиметься за справжні зміни.

"Якщо далі ми голосуватимемо за гроші, то жодних змін, на які люди розраховують після президентських виборів, не буде", – попередила вона.

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