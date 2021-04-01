Тимошенко: проблемы в медотрасли созданы искусственно, с эффективной властью их бы не было

"Первоисточник этой проблемы кроется во внедренной прошлой властью медицинской реформе, которая не гарантирует людям медицинскую помощь, а вам - достойную оплату и условий труда. Все эти сложности - искусственные, а не настоящие. Если бы власть действовала эффективно, этих проблем не было бы. Наша команда внесла в парламент специальный законопроект, который основан на лучшем мировом опыте и предусматривает введение в Украине страховой медицины. Она будет гарантировать отрасли здравоохранения в 4 раза больше финансирования, а это и зарплаты, и лекарства, и условия для лечения", - заявила Тимошенко.

Она убеждена, власть не осознает всей сложности ситуации. Даже внеочередную сессию Верховной рады было собрано не для решения насущных проблем в медицине или экономике.

"Я вижу, как врачи держат больницу на высшем уровне, делают все возможное, чтобы пациенты получали необходимую помощь. К вам ни одного упрека нет, только безмерная благодарность. Наша команда сделает все возможное, чтобы донести информацию о ситуации министру здравоохранения и убедить его безотлагательно решать эти проблемы", - добавила Тимошенко.