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Тимошенко: проблеми в медгалузі створені штучно, за ефективної влади їх би не було  

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 14:31
Тимошенко: проблеми в медгалузі створені штучно, за ефективної влади їх би не було   Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Під час пандемії галузь охорони здоров’я знаходиться в критичному стані. Виправити ситуацію здатна лише страхова медицина.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час робочого візиту до Васильківської міської лікарні, передає прес-служба.

"Першоджерело цієї проблеми криється у впровадженій минулою владою медичній реформі, яка не гарантує людям медичну допомогу, а вам - гідної оплати та умов праці. Всі ці складнощі - штучні, а не справжні. Якби влада діяла ефективно, цих проблем не було б. Наша команда внесла до парламенту спеціальний законопроект, який ґрунтується на найкращому світовому досвіді та передбачає запровадження в Україні страхової медицини. Вона гарантуватиме галузі охорони здоров’я у 4 рази більше фінансування, а це "і зарплати, і ліки, і умови для лікування", - заявила Тимошенко.

Вона переконана, влада не усвідомлює всієї складності ситуації. Навіть позачергову сесію Верховної ради було зібрано не для вирішення нагальних проблем в медицині чи економіці.

"Я бачу, як лікарі тримають лікарню на найвищому рівні, роблять все можливе, щоб пацієнти отримували необхідну допомогу. До вас жодного докору немає, тільки безмежна вдячність. Наша команда зробить все можливе, аби донести інформацію про ситуацію до міністра охорони здоров’я та переконати його невідкладно розв’язувати ці проблеми", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, в Україні показник госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 перевищено у 22 з 25 регіонів. За добу ситуація погіршилася в Донецькій області.

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