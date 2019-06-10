Тимошенко призывает к созданию "коалиции действий"

"Батькbвщина" готова объединиться в сильную коалицию действий с новым президентом и вместе сделать все, чтобы уже за 100 дней каждый украинец почувствовал изменения. Об этом глава партии Юлия Тимошенко заявила во время XIV съезда партии в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

"Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым президентом и с другими демократическими проевропейскими силами. Мы готовы предложить новой коалиции план действий и сделать все, чтобы он стал реальностью", – сказала она.

По ее словам, Украине нужна "коалиция действий": "Не изменений, не обещаний, а коалиция действий".

Тимошенко уверена, что разработанный лучшими отечественными специалистами "Новый курс Украины" станет основой коалиционного соглашения для сторонников перемен в новом парламенте. Это позволит дать реальный результат уже за 100 дней, убеждена политик.

"Мы идем на выборы не только с четкой программой, но и с программой на 100 дней. Результат за 100 дней", – сказала Тимошенко и отметила, что эта программа будет, как календарь, чтобы люди могли отметить все изменения.

Лидер "Батькивщины" также отметила, какие результаты должны быть за 100 дней.

"Приостановление падения экономики, прекращение террора над предпринимателями, сведение к минимуму коррупции, потому что мы планируем принять новый налоговый кодекс. Мы сделаем все, чтобы за эти 100 дней началась масштабная перестройка денежно-кредитной политики. Мы положим конец кредитам по 20% годовых, положим конец недоступности кредитам для нашей экономики. Поднять пенсии и зарплаты, пересмотреть бюджет, вернуть молодежи то, что у них забрали, – пособие на ребенка. В эти 100 дней мы примем закон о страховой медицине. Это наши неотложные первоочередные действия", – подытожила лидер "Батькивщины" и добавила, что в первые 100 дней люди будут чувствовать изменения ежедневно.