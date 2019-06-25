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У Тимошенко призвали Зеленского к немедленным действиям из-за ситуации с ПАСЕ

Новости » Политика    25.06.2019 - 12:55
У Тимошенко призвали Зеленского к немедленным действиям из-за ситуации с ПАСЕ
Фото: Маркиян Лубкивский (УНИАН)

Зеленского и МИД призвали к срочным переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский и Министерство иностранных дел (МИД) должны срочно провести переговоры и консультации с лидерами и высокими представителями стран-членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а также США. Об этом в своем Facebook написал чрезвычайный и полномочный посол Украины, советник Юлии Тимошенко Маркиян Лубкивский, комментируя возвращение делегации России в ассамблее.

"Руки опускать нельзя. Президентом Украины должна быть инициирована встреча высокого уровня с участием руководителей парламента и парламентских фракций, правительства, МИД, СНБО для выработки скоординированной стратегии дальнейших совместных действий", – написал он.

Дипломат отметил, что есть риски, что решение ПАСЕ может вызвать "цепную реакцию" постепенного снятия санкций с Российской Федерации.

"Поэтому нужно действовать быстро и профессионально. Нужно провести тщательный и лишенный политики анализ того, что произошло, и сделать правильные выводы. Нужно немедленно назначить нового министра иностранных дел Украины, кандидатуру которого президент внес в парламент. Надо объединяться в непростое время!", – подчеркнул Лубкивский.

Как писало РБК-Украина, в знак протеста против решения об уничтожении санкционного механизма против России украинская делегация решила приостановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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