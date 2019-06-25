У Тимошенко закликали Зеленського до негайних дій через ситуацію з ПАРЄ

Фото: Маркіян Лубківський (УНІАН)

Зеленського та МЗС закликали до термінових переговорів

Президент України Володимир Зеленський і Міністерство закордонних справ (МЗС) мають терміново провести переговори і консультації з лідерами і високими представниками країн-членів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), а також США. Про це на своєму Facebook написав надзвичайний і повноважний посол України, радник Юлії Тимошенко Маркіян Лубківський, коментуючи повернення делегації Росії в асамблею.

"Руки опускати не можна. Президентом України має бути зініційована зустріч високого рівня за участі керівників парламенту і парламентських фракцій, уряду, МЗС, РНБО для вироблення скоординованої стратегії подальших спільних дій", – написав він.

Дипломат зауважив, що є ризики, що рішення ПАРЄ може викликати "ланцюгову реакцію" поступового зняття санкцій з Російської Федерації.

"Тому треба діяти швидко і професійно. Має бути здійсненний ретельний і позбавлений політики аналіз того, що сталося, та зроблено правильні висновки. Має бути негайно призначено нового міністра закордонних справ України, кандидатуру якого президент вніс до парламенту. Треба єднатися у непростий час!", – наголосив Лубківський.

Як писало РБК-Україна, у знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму проти Росії українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи.