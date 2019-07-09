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Тимошенко призвала Зеленского учесть решение суда по ценам на газ

Новости » Политика    09.07.2019 - 11:11
Тимошенко призвала Зеленского учесть решение суда по ценам на газ
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко прокомментировала решение апелляционного суда

Президент Владимир Зеленский должен учесть решение Шестого апелляционного суда о признании постановлений относительно повышения цен на газ незаконными и наложить на них вето, что позволит наконец снизить тарифы для населения. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время выступления с трибуны парламента, передает РБК-Украина.

Она напомнила, что когда Окружной административный суд как первая инстанция принял решение, что постановление не имело права повышать цену на газ, судью Евгения Аблова через Высший совет правосудия отстранили от должности: "Вот такая стоимость коррупции на тарифах".

Теперь уже и вторая инстанция – апелляционный суд – признал постановления незаконными, а потому сейчас все граждане имеют право обжаловать незаконность установления им тарифов, отметила Тимошенко.

По ее словам, сейчас каждый имеет право требовать перерасчета: "После решения суда каждый получил право принять возмещение за то, что с людей незаконно снимали деньги".

"После принятия таких решений судом стало очевидным, что 5 лет над людьми жестоко издевались, забирая миллиарды на офшорные счета. Когда будет переформатирована в Украине власть, то за незаконное принятие решений о повышении цены на газ будут отвечать по Уголовному кодексу перед народом Украины. Справедливость есть и за нее стоит бороться", – подытожила она.

Тимошенко призвала Зеленского учесть решение суда по ценам на газ

Тимошенко: апелляционный суд признал незаконность повышения тарифов
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