ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тимошенко: апелляционный суд признал незаконность повышения тарифов

Новости » Политика    09.07.2019 - 07:53
Тимошенко: апелляционный суд признал незаконность повышения тарифов
Фото: Тимошенко на "Свободе слова" (пресс-служба)

По словам Тимошенко, люди имеют право на возмещение переплат

Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию Кабинета министров и подтвердил законность решения коллегии судей Окружного административного суда г. Киева, которая удовлетворила иск Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое состоялось в мае 2016 года. Об этом лидер "Батькивщины" сообщила в эфире программы "Свобода слова" на телеканале IСТV, передает РБК-Украина.

"Уже вторая, апелляционная инстанция признала, что тарифы были незаконны, необоснованны и беспочвенны. Это означает, что мы с вами все эти последние годы, когда боролись против повышения цены на газ, были правы", – подчеркнула Тимошенко.

Она также обратила внимание: поскольку суды доказали, что тарифы были подняты незаконно, а неправомерное правительственное постановление действовало два с половиной года, то люди имеют право на возмещение переплат.

К тому же, сейчас действует уже второе постановление Кабинета министров, согласно которому установлено еще большую цену на газ, и которая является так же незаконной и необоснованной, добавила Тимошенко.

Как известно, 4 марта суд признал незаконным постановление Кабинета министров № 315 от 2016 года об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.

Тимошенко: у "Батькивщины" проверенная команда Госстат назвал долю жилья в Украине с газом и канализацией
Новости Украины Тимошенкогазтарифы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь