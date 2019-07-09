Тимошенко: апелляционный суд признал незаконность повышения тарифов

Фото: Тимошенко на "Свободе слова" (пресс-служба)

По словам Тимошенко, люди имеют право на возмещение переплат

Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию Кабинета министров и подтвердил законность решения коллегии судей Окружного административного суда г. Киева, которая удовлетворила иск Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое состоялось в мае 2016 года. Об этом лидер "Батькивщины" сообщила в эфире программы "Свобода слова" на телеканале IСТV, передает РБК-Украина.

"Уже вторая, апелляционная инстанция признала, что тарифы были незаконны, необоснованны и беспочвенны. Это означает, что мы с вами все эти последние годы, когда боролись против повышения цены на газ, были правы", – подчеркнула Тимошенко.

Она также обратила внимание: поскольку суды доказали, что тарифы были подняты незаконно, а неправомерное правительственное постановление действовало два с половиной года, то люди имеют право на возмещение переплат.

К тому же, сейчас действует уже второе постановление Кабинета министров, согласно которому установлено еще большую цену на газ, и которая является так же незаконной и необоснованной, добавила Тимошенко.

Как известно, 4 марта суд признал незаконным постановление Кабинета министров № 315 от 2016 года об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.