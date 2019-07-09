ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко закликала Зеленського врахувати рішення суду щодо цін на газ

Новини » Політика    09.07.2019 - 11:11
Тимошенко закликала Зеленського врахувати рішення суду щодо цін на газ
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко прокоментувала рішення апеляційного суду

Президент Володимир Зеленський має врахувати рішення Шостого апеляційного суду про визнання постанов щодо підвищення цін на газ незаконними і накласти на них вето, що дозволить нарешті знизити тарифи для населення. Про це Юлія Тимошенко заявила під час виступу з трибуни парламенту, передає РБК-Україна.

Вона нагадала, що коли Окружний адміністративний суд як перша інстанція ухвалив рішення, що постанова не мала права підвищувати ціну на газ, суддю Євгена Аблова через Вищу раду правосуддя відсторонили від посади: "Ось така вартість корупції на тарифах".

Тепер вже і друга інстанція – апеляційний суд – визнав постанови незаконними, а тому зараз всі громадяни мають право оскаржити незаконність встановлення їм тарифів, зауважила Тимошенко.

За її словами, наразі кожен має право вимагати перерахунку: "Після рішення суду кожен отримав право взяти відшкодування за те, що з людей незаконно знімали гроші".

"Після прийняття таких рішень судом стало очевидним, що 5 років над людьми жорстоко знущались, забираючи мільярди на офшорні рахунки. Коли буде переформатована в Україні влада, то за незаконне ухвалення рішень про підвищення ціни на газ відповідатимуть за Кримінальним кодексом перед народом України. Справедливість є і за неї варто боротися", – підсумувала вона.

Тимошенко закликала Зеленського врахувати рішення суду щодо цін на газ

Тимошенко: апеляційний суд визнав незаконність підвищення тарифів
Новини України ТимошенкоЦіна на газБатьківщинатарифи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся