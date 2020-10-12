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Тимошенко призвала власть стимулировать производство медоборудования

Киев, Понедельник 12 октября 2020 14:19
Тимошенко призвала власть стимулировать производство медоборудования
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Отечественные производители могут сегодня предоставить все необходимые защитные средства, которые нужны украинской медицине во время борьбы с коронавирусом. Для этого достаточно проявить политическую волю и переориентировать стратегию закупок из-за рубежа на собственное производство.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время общения с представителями ООО "Киевгума" в городе Бровары Киевской области.

"Наше украинское производство имеет возможность дать системе здравоохранения перчатки, защитные костюмы шестого уровня защиты, а это означает стопроцентную защиту медиков, работающих с больными COVID-19. Все это производится у нас, в Украине, наивысшего уровня качества, в соответствии с международными стандартами", - отметила Тимошенко.

Однако, по ее мнению, украинская власть отдает предпочтение импорту.

"Это - порочная стратегия, что ослабляет Украину. Время президенту наконец признать ошибки, взять ответственность на себя и действовать, опираясь прежде всего на отечественные возможности... Нам сегодня не нужно закупать в других странах, нам надо покупать свое - это сегодня нужно, как никогда", - считает Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала власть немедленно создать Национальный штаб по борьбе с COVID-19, и предложила перечень неотложных действий, которые, по ее мнению, надо осуществить, чтобы избежать худшего сценария и защитить украинцев от пандемии.

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