Тимошенко закликала владу стимулювати виробництво медустаткування

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Вітчизняні виробники можуть сьогодні надати усі необхідні захисні засоби, які потрібні українській медицині під час боротьби з коронавірусом. Для цього достатньо проявити політичну волю та переорієнтувати стратегію закупівель з-за кордону на власне виробництво.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час спілкування із представниками ТОВ "Київгума" у місті Бровари Київської області.

"Наше українське виробництво має можливість дати системі охорони здоров’я рукавички, захисні костюми шостого рівня захисту, а це означає стовідсотковий захист медиків, які працюють із хворими на COVID-19. Все це виробляється у нас, в Україні, найвищого рівня якості, згідно з міжнародними стандартами", - зазначила Тимошенко.

Утім, на її думку, українська влада віддає перевагу імпорту.

"Це - хибна стратегія, що послаблює Україну. Час президенту нарешті визнати помилки, взяти відповідальність на себе і діяти, спираючись насамперед на вітчизняні можливості... Нам сьогодні не потрібно закуповувати в інших країнах, нам треба купувати своє - це сьогодні потрібно, як ніколи", - вважає Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала владу негайно створити Національний штаб боротьби з COVID-19, та запропонувала перелік невідкладних дій, які, на її думку, треба здійснити, щоб уникнути найгіршого сценарію і захистити українців від пандемії.