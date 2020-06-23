Тимошенко призвала власть к сотрудничеству из-за наводнения на западе Украины

Западные регионы страдают от наводнений. Для преодоления последствий бедствия должен быть привлечен каждый, кто разбирается в этом.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

"Западные регионы страдают от наводнений. Дожди и ливни, которые не прекращаются много дней, размыли дамбы и дороги, реки вышли из берегов, разрушили дома, все залили поля, огороды и кладбища. К сожалению, уже имеем несколько человеческих жертв. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни погода не изменится, а соответственно - ситуация еще больше усложнится", - написала Тимошенко.

По ее словам, в 2008-м году, когда она была премьер-министром, западным областям пришлось испытать подобного удара стихии. Тогда случилось наводнение, одно из крупнейших в новейшей истории региона.

"Мы организовали оперативный штаб помощи пострадавшим, определили первоочередные задачи, сформировали приоритетные направления преодоления последствий непогоды. За относительно короткое время нам удалось не только предупредить экологическую и гуманитарную катастрофу, но и справиться с ее последствиями, восстановить инфраструктуру, создать дополнительные барьеры против "большой воды", отстроить деревни, спасти людей", - добавляет Тимошенко.

Тимошенко убеждена, только совместными усилиями удастся избежать новых жертв и разрушений, быстро помочь пострадавшим и восстановить разрушенную инфраструктуру.

"Я готова помочь, поделиться опытом, посоветовать, рассказать о нашей работе, спасти людей. Готова работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Я обращаюсь к президенту и премьер-министру - в таких критических ситуациях важно объединить всех, кто способен остановить беду. Сейчас страшнее чем дожди и наводнение - только промедление и потеря времени", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, во вторник, 23 июня, на Закарпатье из-за непогоды были подтоплены домохозяйства в Раховском районе. Кроме этого, произошел перелив через дорогу местного значения.

Напомним, ранее синоптики предупредили о наводнении на западе Украины в ближайшие три дня.