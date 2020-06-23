В Закарпатье из-за непогоды затопило населенный пункт

Фото: непогода в Карпатах (facebook.com/MNSCHE)

В результате сильных дождей затоплены 40 подвальных помещений

Во вторник, 23 июня, в Закарпатье в результате непогоды подтоплены домохозяйства в Раховском районе. Кроме этого, произошел перелив через дорогу местного значения.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод произошло подтопление 10 домохозяйств и 40 подвальных помещений в пгт Ясиня Раховского района. Кроме этого, произошел перелив через автодорогу местного значения по улице Мира. Протяженность перелива 70 метров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на местах работают специалисты местного государственного пожарноспасательного поста. Привлечено 2 единицы техники и 8 спасателей, которые откачивают воду из подтопленных помещений.

Напомним, ранее синоптики предупредили о наводнении на западе Украины в ближайшие три дня.

Ранее РБК-Украина писало, что в Карпатах из-за непогоды погибли трое человек.

Кроме того, в связи с непогодой в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ввели чрезвычайные меры безопасности.

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Автор: Максим Зайченко