Тимошенко призвала власть принять конкретные шаги, способные защитить украинцев

"Программа деятельности правительства", которую утвердил Кабинет министров, - не имеет ничего общего с тем, что сегодня происходит в государстве. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112. Украина".

Политик отметила, что сейчас нужны не декларации, а конкретные шаги, способные поддержать и защитить украинцев. Зато даже сегодня во время заседания комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов представители "Слуги народа" отклонили все социальные законопроекты, внесенные депутатами других фракций.

"На заседании комитета были предложены законы об изменении пенсионного обеспечения, законопроект о возобновлении льгот ветеранам войны, ветеранам труда, детям войны, жертвам репрессий, законопроект относительно предоставления и повышение выплат семьям на рождение ребенка. Но все социально направленные законопроекты просто отклонили. Власть отказывается даже включать эти документы в повестку дня. Зато представители монобольшинства принимают законопроекты, которые направлены против людей", - сказала Тимошенко.

Председатель "Батькивщины" призвала власть воспользоваться аналогичным опытом помощи людям, который осуществлялся в 2008-2009 годах, во время мирового финансово-экономического кризиса и эпидемии гриппа H1N1.

"Я была премьер-министром в то время, когда разворачивалась мировой финансово-экономический кризис, когда была эпидемия гриппа, но мне удалось ввести коэффициент 1,35% за один год начисления пенсий людям. А они до 1% сняли. Если сегодня так тяжело людям во время мировых вызовов, во время пандемии – обновите хотя бы те льготы, которые наше правительство выплачивало в 2008-2009 годах", - добавила Тимошенко.

Тимошенко убеждена, сегодня стране нужен совершенно другой путь, который должен базироваться, прежде всего, на интересах людей.

"Я хотела бы, чтобы сегодня все было иначе: во-первых, нужно удалить любое внешнее управление из внутренней жизни страны. Мы должны взять под свой украинский контроль украинское правительство, Нацбанк, государственные корпорации, ни в коем случае не отдать землю, которая является основой нашей состоятельности и процветания, ни в коем случае не оставить медицинскую реформу, а ввести страховую медицину. И не надо выдумывать очередные коррумпированные "украинские велосипеды" - нужна политика в интересах людей", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, как ранее сообщила Юлия Тимошенко, партия "Батькивщина" будет прибегать ко всем законным способам, чтобы законопроект о рынке земли не вступил в силу.

Также Юлия Тимошенко призвала власть начать переговоры относительно оптимизации и реструктуризации внешнего долга Украины.