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Тимошенко призвала власть начать переговоры о реструктуризации внешнего долга

Новости » Политика     03.04.2020 - 13:42
Тимошенко призвала власть начать переговоры о реструктуризации внешнего долга
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

По ее мнению, власть должна начать переговоры по оптимизации и реструктуризации долга страны

Законопроект о рынке земли лишит Украину ресурсов для развития и не спасет ее от дефолта, поэтому нужно менять стратегию. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире "1+1", передает РБК-Украина.

"Власть избрала ошибочную стратегию. И даже принятие закона о распродаже земли и сдача стратегической собственности не отдаляют, а наоборот – приближают Украину к дефолту. Что они собираются отдавать в следующий раз, когда понадобятся деньги? Почки украинцев? На самом деле мы теряем наши ключевые ресурсы, но не спасаем страну. У нас нет бесконечных ресурсов, чтобы каждый раз рассчитываться за бюджетные дефициты и долги. Поэтому стратегию нужно немедленно менять", - заявила Тимошенко.

По ее мнению, вместо накопления новых государственных заимствований, власть должна начать переговоры с кредиторами по оптимизации и реструктуризации долга страны.

"Первое, что надо сделать, - немедленно создать рабочую группу из финансистов, экономистов, дипломатов, которые начнут переговорный процесс относительно создания долговых каникул для страны. Для того, чтобы мы имели возможность пройти этот тяжелый этап эпидемии, чтобы мы могли восстановить доходы в бюджет и после того начали выбираться из долговой ямы, в которую страну загнали сознательно", - добавила Тимошенко.

Напомним, Кабинет министров Украины обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, в котором повысил прогноз инфляции в 2020 году с утвержденных ранее 5,6% до 11,6%.

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