Тимошенко закликала українців не продавати паї після відкриття ринку землі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу "Батьківщини".

"Зараз в багатьох областях України з власної ініціативи збираються фермери і направляють президенту звернення з закликом негайно призупинити цей закон, організувати максимально широке, відкрите, рівне обговорення, а також вони просять не ухвалювати жодного рішення по землі й винести його на всеукраїнський референдум", - заявила Юлія Тимошенко.

Також вона зазначила, що команда "Батьківщини" допомагає громадам мобілізувати сили, щоб чинити опір можливим злочинам із землею.

"Зараз всі партії, які розуміють, що проти країни вчиняється масштабний злочин стосовно розпродажу землі, мобілізують громади, щоб вони взяли під контроль "земельне" питання і не давали можливості забирати землю, в тому числі видобувати корисні копалини, які по Конституції належать народу. Допоки ми не зупинимо цю аферу, дуже прошу - в жодному випадку не продавайте свої паї. Тримайте їх, захищаючи Україну й українську землю", - резюмувала Тимошенко.