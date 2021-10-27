Тимошенко призвала срочно провести заседание СНБО по COVID-ситуации в Украине

Власть переводит ответственность за борьбу с коронавирусом на людей, обвиняя их в невакцинировании. Ситуация во время третьей волны заболевания угрожает, а чиновники не реагируют на новые вызовы. Поэтому "Батькивщина" требует немедленно созвать заседание СНБО и призывает заняться реальным делом, а не фейковыми пиар-шоу.

По ее словам, несмотря на то, что страна уже 2 года создает систему антиковидной борьбы, сегодня люди незащищены, они не могут рассчитывать на четкую, системную, немедленную и высокоэффективную помощь, поэтому остаются один на один с болезнью.

"Страна просто кричит, но ее не слышат во властных кабинетах. Люди не могут дозвониться до семейных врачей, скорые помощи перегружены, нет бесплатных тестов и лекарств, а людям из отдаленных сел вообще некому помочь. Если власть немедленно не сделает так, чтобы люди почувствовали, что им есть куда обратиться, и помощь поступит немедленно, мы будем и дальше иметь нарастание волны пандемии", - предупредила лидер "Батькивщины".

Она напомнила, что еще в начале первой волны коронавируса команда "Батькивщины", использовав имеющийся опыт борьбы с эпидемиями, подготовила проект постановления, в котором четко предусмотрены директивные действия, которые должно совершить правительство и власть для защиты людей от СОVID-19. Однако это постановление до сих пор не выполнено, констатировала Юлия Тимошенко.

"Сейчас как раз тот случай, когда не для пиар-шоу, а для реального дела надо созвать немедленное заседание СНБО. Он должен рассмотреть, что люди в стране остались без помощи, без бесплатных тестов и лекарств, больницы - без необходимых медицинских препаратов и кислорода, медики - без заработной платы, нет достаточного количества коек, а смертность из-за коронавируса - самая высокая в Европе. Вот, что нужно обсуждать СНБО. Прекратите заниматься шоу и начните заниматься делом!" - призвала председатель партии.

Юлия Тимошенко подчеркнула, что среди безотлагательных действий, которые должен предпринять СНБО после анализа уже принятого Верховной радой постановления, это:

создать Национальный штаб противодействия коронавирусу во главе с президентом;

открыть многоканальную линию, куда может обратиться человек, испытавший первые симптомы болезни;

создать мобильные бригады, которые могут выехать к больному, имея с собой бесплатные тесты и пакет бесплатных лекарств;

наладить эффективную систему вакцинации;

произвести немедленные закупки за счет госбюджета всех необходимых лекарственных средств для обеспечения больниц и людей;

предусмотреть уже в этом месяце 300% доплаты от оклада всем врачам и медицинским работникам, которые сталкиваются с больными коронавирусом;

возобновить работу санитарно-эпидемиологической службы;

приступить к выработке собственной вакцины.

Лидер "Батькивщины" возмутилась тем, что за 2 года не выполнены те мероприятия, которые сейчас могли бы спасать жизнь людей и минимизировать потери в результате коронавирусной болезни.

"На сегодняшний день очень большое количество больниц остались без кислорода или вот-вот останутся без него. Каждый пациент, погибший от недостатка кислорода, - это убийство со стороны власти, из-за невыполнения ею своих обязанностей. Кислорода нет, потому что его производство доверили двум транснациональным корпорациям, закрывшим свои предприятия в самый разгар пандемии, то есть страна за 2 года не сделала ни собственных производств кислорода, ни тестов, ни вакцины, ни нормальной системы помощи. Что же делали 2 года?" - поинтересовалась Юлия Тимошенко.

По ее убеждению, Верховная рада должна пересмотреть постановление, принятое год назад, и разработать обновленный план действий, утвердить его и обязать исполнительную власть выполнять это.

"Наша команда потребует уголовной ответственности для тех, кто не обеспечил производство кислорода, кто не закупил правильные антивирусные препараты для всей страны, кто без отопления оставил всю страну и систему здравоохранения. Надо действовать, и мы будем действовать!" - заверила Юлия Тимошенко.