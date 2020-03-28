Тимошенко призвала снять с повестки Рады законопроект о рынке земли

Украине нужна мобилизация всех ресурсов и "каникулы" по выплате внешних долгов, а не законопроект о продаже земли. Об этом заявила глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Для того, чтобы иметь средства для борьбы с угрозой коронавируса и экономического кризиса, государство должно немедленно начать переговоры о "каникулах" по внешним выплатам и отсрочке долговых обязательств. Нам надо спасать страну. Но переговоры сегодня никто не ведет. Вместо этого ставится вопрос о распродаже земли", - сказала Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что сегодня каждое государство должно заботиться, прежде всего, о собственной безопасности.

"Сейчас в мире обостряется проблема продовольственной безопасности, а они собираются пускать с молотка сельскохозяйственную землю. Продажа земли в условиях, которые сегодня сложились, приведет страну к руине. Вопросы, которые ослабляют страну во время кризиса и эпидемии, нужно немедленно снять. Необходимо действовать слаженно, экономический план у нас есть, и мы его передали властям. Нельзя терять времени", - добавила Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятие законов о банках и о рынке земли. В случае принятия этих законов возможно увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов.

Ожидалось, что парламент может завершить рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли в четверг, 19 марта. Однако 17 марта на внеочередном заседании Верховной рады по вопросам противодействия коронавирусу депутаты проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля.