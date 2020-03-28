Тимошенко закликала зняти з повістки Ради законопроект про ринок землі

Україні потрібна мобілізація всіх ресурсів та "канікули" з виплати зовнішніх боргів, а не прийняття законопроект про ринок землі. Про це заявила голова "Батьківщини" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Для того, щоб мати кошти для боротьби з загрозою коронавірусу й економічної кризи, держава мусить негайно розпочати переговори про "канікули" по зовнішніх виплатах та відтермінування боргових зобов’язань. Нам треба рятувати країну. Але переговори сьогодні ніхто не веде. Замість цього ставиться питання про розпродаж землі", - сказала Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" наголосила, що сьогодні кожна держава має дбати, насамперед, про власну безпеку.

"Зараз у світі загострюється проблема продовольчої безпеки, а вони збираються пускати з молотка сільськогосподарську землю. Продаж землі в умовах, які сьогодні склалися, приведе країну до руїни. Питання, що послаблюють країну під час кризи й епідемії, потрібно негайно зняти. Необхідно діяти злагоджено, план економічний у нас є, і ми його передали владі. Не можна гаяти часу", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки та про ринок землі. У разі прийняття цих законів можливо збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.

Очікувалося, що парламент може завершити розгляд поправок до законопроекту про ринок землі в четвер, 19 березня. Однак 17 березня на позачерговому засіданні Верховної ради з питань протидії коронавірусу депутати проголосували за роботу парламенту виключно в комітетах до 3 квітня.