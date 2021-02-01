Тимошенко призвала Раду снизить цену на газ до 3 грн

"Батькивщина" требует немедленно внести в повестку дня законопроект №4680 и рассмотреть его в Верховной раде уже в ближайшие дни в режиме ad hoc.

Об этом заявила председатель политсилы Юлия Тимошенко во время выступления на заседании согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов.

"В этом законе две принципиальные позиции: украинский газ, как и до 2014 года, нужно отдать людям с 30% надбавки, чтобы получить прибыль. И газ из газовых хранилищ с ценой закачки, хранения, транспортировки и НДС тоже нужно отдать людям. Этот законопроект может объединить зал. Покажем, что мы в состоянии хотя бы что-то делать для людей", - заявила Тимошенко.

Она также обратилась к председателю Верховной рады с требованием поставить законопроект на голосование в режиме ad һос.

"Сейчас я прошу председателя Верховной рады поставить на голосование вопрос, чтобы в режиме ad hoc рассмотреть закон 4680 и поставить точку в истории с тарифами. Сегодня, когда это нужно людям, важно безотлагательно этот закон принять и продемонстрировать волю парламента к справедливости, к служению людям", - призвала Тимошенко.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко предложила план решения "тарифного" кризиса. Он предусматривает направление на нужды населения газа из подземных хранилищ по цене закупки и газа собственной добытую. Это, по расчетам "Батькивщины" позволит снизить тарифы в три раза.