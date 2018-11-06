Тимошенко снова призвала Раду поддержать постановление об отмене повышения цены на газ

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко также призвала создать ВСК для расследования нападений на активистов

"Батькивщина" не будет голосовать ни за один законопроект повестки дня, пока не будут приняты два постановления – о создании временной следственной комиссии по убийству Екатерины Гандзюк и нападений на активистов и об отмене повышения цены на газ, а также введение моратория на дальнейший рост его стоимости. Об этом заявила Юлия Тимошенко с трибуны Верховной рады, передает пресс-служба "Батькивщины".

ВСК, по мнению лидера "Батькивщины", должна быть создана немедленно и "на паритете между властью и оппозицией". А возглавить эту комиссию должен человек, "которому верит гражданское общество", отметила она.

"Если мы этого не сделаем, мы будем покрывать покушение на жизнь 54 активистов, общественных деятелей, а также убийство Кати Гандзюк. Надо действовать немедленно. Потому что Порошенко и его окружение на самом деле уже ввели войну с общественными активистами в один из своих приоритетов. Или мы защитим наших молодых людей, или их и дальше будут убивать", – отметила нардеп.

В то же время Тимошенко призвала парламент остановить "геноцид украинской нации" и поддержать постановление об отмене повышения цены на газ.

"Порошенко дал команду на 23,5% повысить цены на газ, тарифы на тепло и горячую воду. Нарушая свое слово не повышать цены на газ, они реально еще раз поиздевались над людьми", – отметила нардеп.

Она сообщила, что уже более 130 советов всех уровней по всей стране призвали президента немедленно отменить "антинародное решение", в более чем 200 общинах состоялись акции протеста.

"В парламенте большинство фракций, кроме фракции БПП, почти все подписали проект постановления о том, чтобы отменить повышение цены на газ, отдавать населению газ украинской добычи и ввести мораторий на повышение цены на газ немедленно", – отметила Тимошенко.