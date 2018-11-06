Тимошенко знову закликала Раду підтримати постанову про скасування підвищення ціни на газ

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко також закликала створити ТСК для розслідування нападів на активістів

"Батьківщина" не голосуватиме за жоден законопроект порядку денного, поки не буде ухвалено дві постанови – про створення тимчасової слідчої комісії щодо вбивства Каті Гандзюк та нападів на активістів і про скасування підвищення ціни на газ, а також запровадження мораторію на подальше зростання його вартості. Про це заявила Юлія Тимошенко з трибуни Верховної ради, передає прес-служба "Батьківщини".

ТСК, на думку лідера "Батьківщини", має бути створено негайно і "на паритеті між владою та опозицією". А очолити цю комісію має людина, "якій вірить громадянське суспільство", зауважила вона.

"Якщо ми цього не зробимо, ми будемо покривати замах на життя 54 активістів, громадських діячів, а також вбивство Каті Гандзюк. Треба діяти негайно. Бо Порошенко та його оточення насправді вже ввели війну з громадськими активістами в один зі своїх пріоритетів. Або ми захистимо наших молодих людей, або їх і далі вбиватимуть", – зазначила лідер партії.

Водночас Тимошенко закликала парламент зупинити "геноцид української нації" і підтримати постанову про скасування підвищення ціни на газ.

"Порошенко дав команду на 23,5% підвищити ціни на газ, тарифи на тепло і гарячу воду. Порушуючи своє слово не підвищувати ціни на газ, вони реально ще раз познущалися над людьми", – зауважила нардеп.

Вона повідомила, що вже понад 130 рад усіх рівнів по всій країні закликали президента негайно скасувати "антинародне рішення", у понад 200 громадах відбулися акції протесту.

"У парламенті більшість фракцій, окрім фракції БПП, майже всі підписали проект постанови про те, щоб скасувати підвищення ціни на газ, віддавати населенню газ українського видобутку і запровадити мораторій на підвищення ціни на газ негайно", – зазначила Тимошенко.