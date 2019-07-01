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Тимошенко призвала Раду немедленно принять закон о страховой медицине

Новости » Медицина    01.07.2019 - 12:41
Тимошенко призвала Раду немедленно принять закон о страховой медицине
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

У Рады еще есть последние две недели для принятия законопроекта

"Батькивщина" настаивает на принятии в последние две недели работы действующего парламента законопроекта о страховой медицине. Об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила во время Согласительного совета председателей парламентских фракций и групп 1 июля, передает РБК-Украина.

Политик рассказала, что на днях посетила Германовку Киевской области, в частности, больницу, которая еще три года назад обслуживала десятки сел вокруг. Зато сейчас, по словам Тимошенко, это полуразрушенная больница, где уволены врачи и прекращен лечебный процесс. "И так по всей Украине", - добавила нардеп. 

Тимошенко также напомнила, что в Украине более 500 больниц были закрыты, а 32 тыс. врачей и медперсонала "выброшены на улицу".

"И это медреформа? Прекратите медреформой называть геноцид украинской нации!", – заявила нардеп.

Ранее Тимошенко неоднократно подчеркивала, что обязательное медицинское страхование существует в большинстве стран мира.

"Оно дает возможность тем, кто работает, получать страховку от работодателей, а тем, кто не работает (пенсионеры, несовершеннолетние, безработные) – страховку за счет государства", – заявляла Тимошенко.

По ее убеждению, если не вводить страховую медицину, тогда "мы постоянно будем терять больницы, ФАПы и врачей, у которых зарплата в 5-7 раз меньше, чем в Польше, и которые будут выезжать за границу".

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