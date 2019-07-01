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Тимошенко закликала Раду негайно ухвалити закон про страхову медицину

Новини » Медицина    01.07.2019 - 12:41
Тимошенко закликала Раду негайно ухвалити закон про страхову медицину
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

У Ради ще є останні два тижні роботи для ухвалення законопроекту

"Батьківщина" наполягає на ухваленні в останні два тижні роботи чинного парламенту законопроекту про страхову медицину. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час Погоджувальної ради голів парламентських фракцій та груп, передає РБК-Україна.

Політик розповіла, що днями вона побувала в с. Германівка Київської області, зокрема у лікарні, яка ще три роки тому обслуговувала десятки сіл навколо. Натомість зараз, за словами Тимошенко, це напівзруйнована лікарня, де звільнено лікарів та припинено лікувальний процес: "І так по всій Україні", - додала нардеп. 

Тимошенко також нагадала, що в Україні понад 500 лікарень закрито, а 32 тис. лікарів і медперсоналу "викинуто на вулицю".

"І це медреформа? Припиніть медреформою називати геноцид української нації!", – заявила нардеп.

Раніше Тимошенко неодноразово наголошувала, що обов’язкове медичне страхування існує в більшості країн світу.

"Воно дає можливість тим, хто працює, отримувати страховку від роботодавців, а тим, хто не працює (пенсіонери, неповнолітні, безробітні) – страховку коштом держави", – заявляла Тимошенко.

На її переконання, якщо не запроваджувати страхову медицину, тоді "ми постійно втрачатимемо лікарні, ФАПи і лікарів, які мають зарплату в 5-7 разів менше, ніж у Польщі, і які виїжджатимуть за кордон".

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