Тимошенко призвала президента ветировать проект о распродаже госсобственности

Принятый парламентским большинством законопроект 1054-1, который позволит продать стратегическую государственную собственность страны, противоречит интересам народа и должен быть ветирован. Об этом Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала NewsOne.

Как пояснила лидер "Батькивщины", в Украине всегда существовал перечень объектов стратегической госсобственности, которую продавать было запрещено.

"Это объекты ядерной энергетики, военно-промышленного комплекса, все наши заводы, производящие вооружение, объекты науки, газопроводы, трубопроводы. Это был перечень неприкасаемых для коррупционеров предприятий. Это красная линия, за которую переступать нельзя", – пояснила политик.

Однако сейчас соответствующим законом этот перечень отменен, подчеркнула она: "Как только президент подписывает закон, в Украине с молотка может уйти все".

Первой в частные руки может перейти "Укрпочта", которая, по сути, является коммуникацией всей страны, добавила Тимошенко.

Кроме того, из перечня выведено 124 предприятия Укроборонпрома.

"Укроборонпром – это наша обороноспособность. Она ставится на приватизацию!", - сказала председатель партии.

"Не стоит ли спросить у украинцев, согласны ли они все научные учреждения продать как помещение и как землю, которая возле них расположена. Украина без науки останется", – сказала она и предостерегла, что в случае принятия закона о продаже земли и госсобственности, у украинцев ничего не останется.