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Тимошенко: закон о продаже земли надо немедленно отозвать

Новости » Политика    11.10.2019 - 22:20
Тимошенко: закон о продаже земли надо немедленно отозвать

Тимошенко предлагает вынести вопрос продажи земли на референдум

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призывает президента Украины отозвать законопроект об открытии рынка земли, а вопрос продажи земли вынести на всенародный референдум. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne, сообщает пресс-служба политсилы.

Она напомнила, что во внесенном в повестку дня соответствующем документе предусмотрена продажа земли иностранцам и режим максимального благоприятствования для агромонополий.

«В одни руки можно будет купить 15% каждой области. Это означает, что в принципе 6-7 человек могут стать обладателями одной области. Также в одни руки можно купить 0,5% территории Украины, а это 210 тыс. гектаров. Это два Киева! Это означает продажу Украины. Это абсурд», – возмутилась она.

При таких условиях, подчеркнула Юлия Тимошенко, ни один отечественный фермер не будет иметь столько денег, чтобы конкурировать на равных с транснациональными корпорациями, которые уже сегодня арендуют огромные куски украинской земли.

Выход из этой ситуации лидер «Батькивщины» видит только в одном – идти путем государственной поддержки малого и среднего сельхозпроизводства. По ее словам, Украине нужно сдавать землю в аренду, а не продавать, создавать, как в Польше 1,5 млн хозяйств (у нас пока только 28 тыс.), давать долгосрочные доступные кредиты фермерам, создавать миллионы рабочих мест, чтобы молодежь занималась фермерством.

Наживо. В ефірі NEWSONE TV. Частина 2

Опубліковано Юлією Тимошенко Пʼятниця, 11 жовтня 2019 р.

Также важно перейти от продажи сырья к рынку готовой продукции, что утроит наше ВВП, добавила Юлия Тимошенко.

Политик напомнила, что действующий президент в своей предвыборной программе уверял, что важнейшие вопросы общественной жизни будут решаться самим народом. Время выполнять обещания и проводить всенародное голосование, подчеркнула она.

«Референдум относительно земли обязательный. Это вопрос номер один!» – отметила Председатель партии и сообщила последние данные соцопроса группы «Рейтинг», по которым, 73% граждан понимают, что нельзя продавать землю, 81% против продажи иностранцам, а 74% опрошенных поддерживают «земельный» референдум.

Тимошенко: украинская земля должна принадлежать украинцам
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