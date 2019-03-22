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Тимошенко призвала к объединению ради возрождения Украины

Новости » Выборы 2019    22.03.2019 - 15:04
Тимошенко призвала к объединению ради возрождения Украины
Фото: Юлия Тимошенко в Чернигове (пресс-служба)

Тимошенко убеждена, что новая власть должна действовать по четкому плану

Новая власть должна объединить Украину и действовать по четкому плану, который выведет страну из "эпохи руин" в "эпоху возрождения и становления". Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Чернигове, где она находилась в рамках всеукраинского предвыборного тура.

"Пока нас будут разьединять по политическим, языковым или религиозным признакам, до тех пор страну будут разрывать и создавать условия для дальнейшей оккупации", – заявила лидер "Батькивщины".

Она считает, что политики должны быть примером такого объединения и вспомнила о решении Сергея Таруты поддержать ее кандидатуру. По ее мнению, "он также надеется, что мы сможем вернуть мир, счастье в доме и объединить украинцев".

Тимошенко убеждена, что для изменений в стране новой власти нужно вернуть доверие людей. Именно поэтому, по словам Тимошенко, она подписала письменное обязательство кандидата в президенты перед каждым гражданином Украины. В этом документе четко определен перечень конкретных шагов, которые кандидат должен воплотить в жизнь в случае победы на выборах.

Тимошенко в очередной раз отметила, что Новый курс Украины является пошаговым планом изменений.

В нем предусмотрено привлечение стран-гарантов Будапештского меморандума к новым переговорам относительно возвращения мира в Украину, внедрения персонифицированной пенсионной системы и повышения пенсий (до уровня 4425 грн) и зарплат, как в Польше.

Кроме того, новая власть должна предусмотреть медицинское страхование для каждого украинца, отметила Тимошенко.

"Работодатели за счет снижения налогов будут платить обязательную страховку для работающих, а для пенсионеров и детей, нетрудоспособных страховку будет платить государство", - заявила она.

Политик заявила, что в Новом курсе четко прописаны и все условия, чтобы молодежь могла жить и работать на родной земле, а не ехать искать лучшей жизни за границу.

Еще одним фундаментальным обязательством лидер "Батькивщины" назвала снижение цен на газ вдвое, и как следствие – на тепло и горячую воду. Она напомнила, что действующая власть запланировала повышение тарифов с мая на 15%, а с декабря – еще на 25%, чего "нельзя допустить".

"Нужно, чтобы новый президент вернул порядок, существовавший до 2014 года – украинский газ отдать на нужды населения и бюджетной сферы", – добавила кандидат.

Тимошенко заверила: между президентскими и парламентскими выборами - полгода и за это время новый президент должен показать результат.

"Это будет политическая ответственность. Я знаю, что я смогу воплотить в жизнь эти обязательства. Я верю в Новый курс и в том, что мы закончим эпоху руин и начнем эпоху успеха и благосостояния каждой украинской семьи", – подытожила лидер "Батькивщины".

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