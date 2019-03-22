Тимошенко закликала до об’єднання заради відродження України

Фото: Юлія Тимошенко у Чернігові (прес-служба)

Тимошенко переконана, що нова влада має діяти за чітким планом

Нова влада має об’єднати Україну та діяти за чітко визначеним планом, що виведе країну з "епохи руїн" в "епоху відродження та становлення". Про це Юлія Тимошенко заявила під час мітингу у Чернігові, де вона перебувала в межах всеукраїнського передвиборного туру.

"Доки нас роз’єднуватимуть за політичними, мовними чи релігійними ознаками, доти країну розриватимуть і створюватимуть умови для подальшої окупації", – застерегла лідер "Батьківщини".

Вона вважає, що політики мають бути прикладом такого об’єднання і згадала рішення Сергія Тарути підтримати її кандидатуру. На її думку, "він також сподівається, що ми зможемо повернути мир, щастя в оселі та об’єднати українців".

Тимошенко переконана, що для змін новій владі треба повернути довіру людей. Саме тому, за словами Тимошенко, вона підписала письмове зобов’язання кандидата у президенти перед кожним громадянином України. У цьому документі чітко визначено перелік конкретних кроків, які лідер "Батьківщини" має втілити в життя у випадку перемоги на виборах.

Тимошенко вкотре зауважила, що Новий курс України є покроковим планом змін.

У ньому передбачено залучення країн-гарантів Будапештського меморандуму до нових переговорів щодо повернення миру в Україну, запровадження персоніфікованої пенсійної системи та підвищення пенсій (до рівня 4425 грн) і зарплат, як у Польщі.

Крім того, ноова влада має передбачити медичне страхування для кожного українця, зазначила Тимошенко.

"Роботодавці за рахунок зниження податків платитимуть обов’язкову страховку для працюючих, а для пенсіонерів і дітей, непрацездатних страховку платитиме держава", - заявила вона.

Політик заявила, що у Новому курсі чітко прописані і всі умови, щоб молодь могла жити та працювати на рідній землі, а не їхати шукати кращого життя за кордон.

Ще одним фундаментальним зобов’язанням лідер "Батьківщини" назвала зниження цін на газ вдвічі, і як наслідок – на тепло і на гарячу воду. Вона нагадала, що чинна влада запланувала подорожчання тарифів з травня на 15%, а з грудня – ще на 25%, чого "неможна допустити".

"Потрібно, щоб новий президент повернув порядок, що існував до 2014 року – український газ віддати на потреби населення та бюджетної сфери", – додала кандидат.

Тимошенко запевнила: між президентськими та парламентськими виборами півроку і за цей час новий президент має показати результат.

"Це буде політична відповідальність. Я знаю, що я зможу втілити в життя ці зобов’язання. Я вірю в Новий курс і в те, що ми закінчимо епоху руїн і розпочнемо епоху успіху та заможності кожної української родини", – підсумувала лідер "Батьківщини".