Тимошенко призвала Кабмин отчитаться перед ВР о выполнении постановления по борьбе с COVID-19

Эпидемия коронавируса в Украине набирает обороты, однако сдвигов в решении проблемы до сих пор нет. "Батькивщина" призывает правительство немедленно отчитаться о выполнение постановления по борьбе с COVID-19.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на заседании согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов.

По ее словам, по итогам предыдущей недели, в Украине каждые 7-10 минут умирает человек от COVID-19, а люди не могут получить места в стационаре больниц из-за их перегрузки.

Она также отмечает, что сегодня не делаются бесплатные тесты, нет бесплатных лекарств для больных COVID-19, врачам не доплачиваются надлежащие выплаты, медики остались без страхования, больницы не обеспечены кислородом, а в лаборатории не делают 100 тысяч ПЦР-тестов в сутки.

"Нашу команду сейчас абсолютно не волнуют любые выборы, любые политические пиар-акции, и мы категорически против критиканства, которое продолжается в стенах парламента в то время, когда реальная эпидемия приобретает такой масштаб, что уже никто не может оставаться в стороне", - добавила Тимошенко.

Она призвала правительство немедленно отчитаться о выполнении постановления по борьбе с коронавирусом в стране, принятой парламентом в октябре.

"Я прошу вице-спикера Елену Кондратюк проинформировать правительство, чтобы оно подготовилось к отчету по каждому пункту постановления по борьбе с коронавирусом. Конкретный пункт постановления должен иметь конкретный отчет. Если пункты этого постановления не выполнены, то Верховная рада должна давать конкретную оценку работе правительства", - заявила Тимошенко.

Напомним, 20 октября Верховная рада поддержала проект постановления №4228, которым предусматривалось создание штаба по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским.