Тимошенко призвала Европу не бояться Россию и вспомнила уроки Крымской войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тимошенко в Facebook .

Так, Тимошенко опубликовала статью The Economist от 14 октября 1854 года, в которой журналисты обличают слабость Российской империи, ее государственных институтов и армии. Выводы и характеристики, на которые указывает издание, вполне присущи и современной России.

"В самый разгар Крымской войны репортеры The Economist призывают лидеров Старого света прекратить усмирять Россию и ответить силой на ее дерзкие попытки нагло перерисовать границы на континенте... Тогда, как известно, к дельным советам прислушивались и однозначно указали России на ее место", - прокомментировала статью Тимошенко.

По ее мнению, очевидна параллель и с сегодняшними событиями, что происходят в Украине. "Прошло почти два века. Европейские лидеры снова стоят перед непростым выбором, снова полны колебаний", - добавляет Тимошенко.

Как известно, Крымская война завершилась одним из самых позорных в истории Российской империи поражений, поэтому Юлия Тимошенко призвала Европу не бояться РФ, дать ей жесткий отпор и поступать так, как делали европейские лидеры 168 лет назад.

"Заставили сделать жест доброй воли и затопить корабли, поощрили бежать из Севастополя и подписать капитуляцию, лишили права иметь флот на Черном море и каких-либо претензий к территориям, с аннексии которых, собственно, и началась Крымская война", - резюмировала политик.