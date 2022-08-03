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Тимошенко призвала Европу не бояться Россию и вспомнила уроки Крымской войны

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Среда 03 августа 2022 15:58
Тимошенко призвала Европу не бояться Россию и вспомнила уроки Крымской войны Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала Европу не бояться Россию и вспомнила уроки Крымской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тимошенко в Facebook.

Так, Тимошенко опубликовала статью The Economist от 14 октября 1854 года, в которой журналисты обличают слабость Российской империи, ее государственных институтов и армии. Выводы и характеристики, на которые указывает издание, вполне присущи и современной России.

"В самый разгар Крымской войны репортеры The Economist призывают лидеров Старого света прекратить усмирять Россию и ответить силой на ее дерзкие попытки нагло перерисовать границы на континенте... Тогда, как известно, к дельным советам прислушивались и однозначно указали России на ее место", - прокомментировала статью Тимошенко.

По ее мнению, очевидна параллель и с сегодняшними событиями, что происходят в Украине. "Прошло почти два века. Европейские лидеры снова стоят перед непростым выбором, снова полны колебаний", - добавляет Тимошенко.

Как известно, Крымская война завершилась одним из самых позорных в истории Российской империи поражений, поэтому Юлия Тимошенко призвала Европу не бояться РФ, дать ей жесткий отпор и поступать так, как делали европейские лидеры 168 лет назад.

"Заставили сделать жест доброй воли и затопить корабли, поощрили бежать из Севастополя и подписать капитуляцию, лишили права иметь флот на Черном море и каких-либо претензий к территориям, с аннексии которых, собственно, и началась Крымская война", - резюмировала политик.

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