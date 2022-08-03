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Тимошенко закликала Європу не боятися Росію і згадала уроки Кримської війни

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Середа 03 серпня 2022 15:58
Тимошенко закликала Європу не боятися Росію і згадала уроки Кримської війни Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала Європу не боятися Росію і згадала уроки Кримської війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тимошенко у Facebook.

Так, Тимошенко опублікувала статтю The Economist від 14 жовтня 1854 року, в якій журналісти викривають слабкість Російської імперії, її державних інституцій та армії. Висновки й характеристики, на які вказує видання, цілком притаманні й сучасній Росії.

"У самий розпал Кримської війни репортери The Economist закликають лідерів Старого світу припинити утихомирювати Росію та відповісти силою на її зухвалі намагання нахабно перемалювати кордони на континенті… Тоді, як відомо, до слушних порад дослухалися і однозначно вказали Росії на її місце", - прокоментувала статтю Тимошенко.

На її думку, очевидною є паралель і з сьогоднішніми подіями, що відбуваються в Україні. "Минуло майже два століття. Європейські лідери знову стоять перед непростим вибором, знову сповнені вагань", - додає Тимошенко.

Як відомо, Кримська війна завершилася однією з найганебніших в історії Російської імперії поразок, тож Юлія Тимошенко закликала Європу не боятися РФ, дати їй жорстку відсіч і вчиняти так, як робили європейські лідери 168 років тому.

"Змусили зробити жест доброї волі та затопити кораблі, заохотили тікати з Севастополя та підписати капітуляцію, позбавили права мати флот на Чорному морі та будь-яких претензій на території, з анексії яких, власне, і розпочалися Кримська війна", - резюмувала політик.

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