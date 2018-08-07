Тимошенко приравняла коррупцию на таможне к военному преступлению

Тимошенко уверена, что коррупция на таможне - это мародерство во время войны

Коррупция на таможне - это мародерство во время войны. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook, комментируя расследование коррупции на украинской таможне, которое провело немецкое издание Süddeutsche Zeitung,

"Это невероятная цифра! Больше все международные кредиты. Это не просто абстрактное число с девятью нулями. Это ваши пенсии, зарплаты, недостроенные больницы и школы", – написала она.

Лидер партии "Батькивщина" отметила, что обычно таможня существует для того, чтобы через нее заводить в государство средства в государственный бюджет.

"У нас почему-то наоборот: через таможню деньги выводят. В условиях войны, которая ведется сегодня против Украины, я приравняла бы коррупцию на таможне к военному преступлению. Ибо это, по сути, мародерство и вымогательство", – заявила Тимошенко.

Руководитель фракции также напомнила, что в 2005-м году, когда она возглавляла правительство, одной из наших первых программ стала программа "Контрабанде – СТОП!".

"Мы остановили контрабанду буквально в считанные дни. Каждая копейка с таможни шла в бюджет. Сегодня же такое впечатление, что кто-то реализует программу "Контрабанда – welcome!". Все разговоры о необходимости борьбы со злоупотреблениями на таможне сводятся в конце концов к тому, кто будет сам лично злоупотреблять. О борьбе с этим позорным явлением вопрос вообще не стоит", – отметила Тимошенко.

Кроме того, лидер партии рассказала, что Ли Куан Ю для борьбы с коррупцией советовал как-то президенту посадить 3 друзей: "У нас такой метод вряд ли возможен, ведь украинскому президенту пришлось бы посадить всех своих друзей. Потому что все "при деле". А потом еще и самому приобщиться к этой компании и "закрыться" изнутри. Коррупция сегодня в Украине стала формой правления и государственного устройства".

Тимошенко убеждена, что сейчас надо бороться не с абстрактной коррупцией, а с конкретными коррупционерами.

"Коррупция – не стихийное бедствие. Коррупцию делают конкретные люди, фамилии которых известны! У нас такая странная страна, если послушать власть: коррупция – есть, коррупционеров – нет!", – сказала она и добавила, что для борьбы с коррупцией и контрабандой нужна политическая воля и хотя бы немного достоинства и уважения к собственной стране.