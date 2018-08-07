Тимошенко прирівняла корупцію на митниці до військового злочину

Тимошенко впевнена, що корупція на митниці - це мародерство під час війни

Корупція на митниці - це мародерство під час війни. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи розслідування корупції на українській митниці, проведене німецьким виданням Süddeutsche Zeitung,

"Це неймовірна цифра! Більша за всі міжнародні кредити. Це не просто абстрактне число з дев’ятьма нулями. Це ваші пенсії, зарплати, недобудовані лікарні та школи", – написала вона.

Лідер партії "Батьківщина" зазначила, що зазвичай митниця існує для того, щоб через неї заводити в державу кошти до державного бюджету.

"У нас чомусь навпаки: через митницю гроші виводять. В умовах війни, яка ведеться сьогодні проти України, я прирівняла б корупцію на митниці до військового злочину. Бо це є, по суті, мародерство і здирництво", – заявила Тимошенко.

Керівник фракції також нагадала, що у 2005-му році, коли вона очолювала уряд, однією з наших найперших програм стала програма "Контрабанді – СТОП!".

"Ми зупинили контрабанду буквально в лічені дні. Кожна копійка з митниці йшла в бюджет. Сьогодні ж таке враження, що хтось реалізує програму "Контрабанда – welcome!". Усі розмови про необхідність боротьби зі зловживаннями на митниці зводяться зрештою до того, хто буде сам особисто зловживати. Про боротьбу з цим ганебним явищем питання взагалі не стоїть", – зауважила Тимошенко.

Окрім того, лідер партії розповіла, що Лі Куан Ю для боротьби з корупцією радив якось президентові посадити трьох друзів: "У нас такий метод навряд чи можливий, адже українському президентові довелося б посадити всіх своїх друзів. Бо всі "при ділі". А потім ще й самому долучитися до цієї компанії і "закритися" зсередини. Корупція сьогодні в Україні стала формою правління і державного устрою".

Тимошенко переконана, що наразі треба боротися не з абстрактною корупцією, а з конкретними корупціонерами.

"Корупція – не стихійне лихо. Корупцію роблять конкретні люди, прізвища яких відомі! У нас така дивна країна, якщо послухати владу: корупція – є, корупціонерів – нема!" – сказала вона і додала, що для боротьби з корупцією і контрабандою потрібна політична воля і бодай трохи гідності та поваги до власної країни.