Тимошенко пригласила украинцев на "символическую цепь единства"

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко предложила создать всеукраинскую символическую цепь единства

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко к годовщине Соборности предложила украинцам создать всеукраинскую символическую цепь единства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Всеукраинский цепь единства Через месяц - 22 января - мы будем отмечать 100-летие украинской Соборности, украинского единения. В этот день я предлагаю всем нам в знак нашей доброй воли выйти на улицы, взяться за руки, встать бок о бок и построить всеукраинский СИМВОЛИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ ЕДИНСТВА - от Луганской области до Закарпатья. Так же, как это было сделано патриотами в 1990 году и нашими прадедами сто лет назад. В тревожные времена сегодняшнего дня мы должны быть едиными. Наша соборность, наша единство в наших сердцах и душах. Наша сила - в нас самих, украинцах. Поэтому я предлагаю ровно через месяц еще раз подтвердить для себя и миру нашу мудрость, наше единство, нашу силу! Опубликовано Юлией Тимошенко Пятница, 21 декабря 2018 г.

"Через месяц – 22 января – мы будем отмечать 100-летие украинской Соборности, украинского единения. В этот день я предлагаю всем нам в знак нашей доброй воли выйти на улицы, взяться за руки, встать бок о бок", – отметила политик.

Тимошенко напомнила, что 22 января 1919 года на Софиевской площади в Киеве был провозглашен Акт Злуки и впервые за сотни лет украинцы объединились в единое национальное государство, а в тот же день 1990 года патриоты со всей Украины образовали живую цепь, которая соединила Киев и Львов.

По мнению Тимошенко, сегодня украинцы должны еще раз подтвердить для себя и мира свою мудрость, единство и силу.

"Нас разъединяют политические технологии, которые снова и снова делаются под очередные грязные выборы. Нас все время пытаются поссорить, столкнуть друг с другом и на этом получить фальшивые победы", – сказала политик.

Тимошенко подчеркнула, что в тревожные времена, "когда наше государство в войне, когда наша суверенность снова под угрозой, когда Украина проходит огромные испытания – мы должны быть едиными".

"Наша соборность, наше единство в наших сердцах и душах. Наша сила – в нас самих, украинцах. Итак, собираемся 22 января в всеукраинскую символическую цепь единения", – подытожила она.