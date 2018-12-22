Тимошенко запросила українців на "символічний ланцюг єднання"

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко запропонувала утворити всеукраїнський символічний ланцюг єдності

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко до річниці Соборності запропонувала українцям утворити всеукраїнський символічний ланцюг єдності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Всеукраїнський ланцюг єдності Через місяць - 22 січня - ми будемо відзначати 100-річчя української Соборності, українського єднання. У цей день я пропоную всім нам на знак нашої доброї волі вийти на вулиці, взятися за руки, стати пліч-о-пліч і побудувати всеукраїнський СИМВОЛІЧНИЙ ЛАНЦЮГ ЄДНОСТІ - від Луганської області до Закарпаття. Так само, як це було зроблено патріотами в 1990 році та нашими прадідами сто років тому. У тривожні часи сьогодення ми маємо бути єдиними. Наша соборність, наша єдність у наших серцях і душах. Наша сила - в нас самих, українцях. Тому я пропоную рівно за місяць ще раз ствердити для себе та світу нашу мудрість, нашу єдність, нашу силу! Опубліковано Юлією Тимошенко Пʼятниця, 21 грудня 2018 р.

"Через місяць – 22 січня – ми будемо відзначати 100-річчя української Соборності, українського єднання. У цей день я пропоную всім нам на знак нашої доброї волі вийти на вулиці, взятися за руки, стати пліч-о-пліч", – зазначила політик.

Тимошенко нагадала, що 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві був проголошений Акт Злуки і вперше за сотні років українці об’єдналися в єдину національну державу, а того ж дня 1990 року патріоти з усієї України утворили живий ланцюг, який з’єднав Київ зі Львовом.

На думку Тимошенко, сьогодні українці повинні ще раз ствердити для себе та світу свою мудрість, єдність та силу.

"Нас роз’єднують політичні технології, які знову і знову робляться під чергові брудні вибори. Нас весь час намагаються посварити, зіштовхнути один з одним та на цьому отримати фальшиві перемоги", – сказала політик.

Тимошенко наголосила, що у тривожні часи, "коли наша держава у війні, коли наша суверенність знову під загрозою, коли Україна проходить величезні випробування – ми маємо бути єдиними".

"Наша соборність, наша єдність у наших серцях і душах. Наша сила – в нас самих, українцях. Отже, збираємося 22 січня у всеукраїнський символічний ланцюг єднання", – підсумувала вона.