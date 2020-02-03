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Тимошенко: президент несет ответственность за каждого своего депутата

Новости » Политика     03.02.2020 - 15:58
Тимошенко: президент несет ответственность за каждого своего депутата
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

"Батькивщина" требует нардепа Брагара сложить мандат

Президент Украины Владимир Зеленский несет персональную ответственность за каждого человека, которого он привел к власти, поэтому должен вызвать народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара и попросить его написать заявление о сложении депутатского мандата. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде, комментируя слова депутата, который посоветовал пенсионерке, которая не может заплатить за коммунальные услуги, продать собаку, передает РБК-Украина.

"То, что они сегодня делают, противоречит не только морали, но и системе жизни людей. Я считаю, что депутата, который от имени партии "Слуга народа" предложил продать домашних животных, чтобы заплатить за коммунальные услуги, надо немедленно лишать мандата", - сказалаТимошенко.

По мнению Тимошенко, скандальный комментарий Евгения Брагара - это не только позиция отдельного депутата от "Слуги народа".

"Это философия всей президентской команды. И если этот позорный случай не будет наказан - эта философия станет философией жизни всей страны", - убеждена Тимошенко.

По ее мнению, на подобные случаи нужно реагировать как можно оперативнее.

"Сегодня они заставляют украинцев продать своих домашних животных, завтра отменят ограничения на восьмичасовой рабочий день, послезавтра они на 8% увеличивают тарифы. Границы не будет - нужно реагировать немедленно", - добавила Тимошенко.

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