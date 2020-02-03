ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко: президент несе відповідальність за кожного свого депутата

Новини » Політика     03.02.2020 - 15:58
Тимошенко: президент несе відповідальність за кожного свого депутата
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

"Батьківщина" вимагає нардепа Брагара скласти мандат

Президент України Володимир Зеленський несе персональну відповідальність за кожну людину, яку він привів до влади, тому має викликати народного депутата від фракції "Слуга народу" Євгенія Брагара та попросити його написати заяву про складення депутатського мандата. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу у Верховній Раді, коментуючи слова депутата, який порадив пенсіонерці, що не може заплатити за комунальні послуги, продати собаку, передає РБК-Україна.

"Те, що вони сьогодні роблять, суперечить не тільки моралі, але й системі життя людей. Я вважаю, що депутата, який від імені партії "Слуга народу" запропонував продати домашніх тварин, щоб заплатити за комунальні послуги, треба негайно позбавляти мандата", - сказалаТимошенко.

На думку Тимошенко, скандальний коментар Євгенія Брагара - це не лише позиція окремого депутата від "Слуги народу".

"Це філософія усієї президентської команди. І якщо цей ганебний випадок не буде покараний - ця філософія стане філософією життя всієї країни", - переконана Тимошенко.

На її думку, на подібні випадки треба реагувати якомога оперативніше.

"Сьогодні вони примушують українців продати своїх домашніх тварин, завтра скасують обмеження на восьмигодинний робочий день, післязавтра вони на 8% збільшують тарифи. Межі не буде - треба реагувати негайно", - додала Тимошенко.

У "Слуги народу" планують внести зміни в проведенні місцевих виборів Тимошенко: влада перетворила розгляд земельного закону на фарс
Новини України Слуга народаТимошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся