Тимошенко: президент несе відповідальність за кожного свого депутата

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

"Батьківщина" вимагає нардепа Брагара скласти мандат

Президент України Володимир Зеленський несе персональну відповідальність за кожну людину, яку він привів до влади, тому має викликати народного депутата від фракції "Слуга народу" Євгенія Брагара та попросити його написати заяву про складення депутатського мандата. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу у Верховній Раді, коментуючи слова депутата, який порадив пенсіонерці, що не може заплатити за комунальні послуги, продати собаку, передає РБК-Україна.

"Те, що вони сьогодні роблять, суперечить не тільки моралі, але й системі життя людей. Я вважаю, що депутата, який від імені партії "Слуга народу" запропонував продати домашніх тварин, щоб заплатити за комунальні послуги, треба негайно позбавляти мандата", - сказалаТимошенко.

На думку Тимошенко, скандальний коментар Євгенія Брагара - це не лише позиція окремого депутата від "Слуги народу".

"Це філософія усієї президентської команди. І якщо цей ганебний випадок не буде покараний - ця філософія стане філософією життя всієї країни", - переконана Тимошенко.

На її думку, на подібні випадки треба реагувати якомога оперативніше.

"Сьогодні вони примушують українців продати своїх домашніх тварин, завтра скасують обмеження на восьмигодинний робочий день, післязавтра вони на 8% збільшують тарифи. Межі не буде - треба реагувати негайно", - додала Тимошенко.