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Тимошенко представляет в Киеве стратегический план "Треба діяти"

Новости » Политика    10.07.2019 - 11:46
Тимошенко представляет в Киеве стратегический план "Треба діяти"
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

В мероприятии принимают участие около 600 человек

В четверг, 10 июля, в Киеве началась презентация стратегического плана "Батькивщины" – "Треба діяти". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В мероприятии принимают участие около 600 человек, среди них – кандидаты в народные депутаты от партии, политики, молодые активисты.

Как отметила Тимошенко во время открытия мероприятия, программа предусматривает экономические и социальные шаги, которые планирует сделать ее политическая сила, для того чтобы открыть окно возможностей для государства.

"Наша команда приняла четкое решение: где бы мы не были после парламентских выборов, мы будем у нового президента. Мы будем стоять, как его друзья и как команда, которая может помочь, посоветовать и пройти тяжелый путь изменений, который так нужен Украине. Никто и ничего не собьет нас с этого пути", – подчеркнула политик.

 

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