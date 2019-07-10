Тимошенко представляє у Києві стратегічний план "Треба діяти"

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

У заході беруть участь близько 600 осіб

У четвер, 10 липня, у Києві розпочалась презентація стратегічного плану "Батьківщини" – "Треба діяти". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

У заході беруть участь близько 600 осіб, серед них – кандидати в народні депутати від партії, політики, молоді активісти.

Як зазначила Тимошенко під час відкриття заходу, програма передбачає економічні та соціальні кроки, які планує зробити її політична сила, для того щоб відкрити вікно можливостей для держави.

"Наша команда прийняла чітке рішення: де б ми не були після парламентських виборів, ми будемо біля нового президента. Ми будемо стояти як його друзі і як команда, яка може допомогти, порадити і пройти тяжкий шлях змін, який так потрібен Україні. Ніхто та нічого не зіб’є нас з цього шляху", – наголосила політик.