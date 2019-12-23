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Тимошенко поздравила кандидатов от "Батькивщины" с победой на выборах в ОТО

Новости » Политика     23.12.2019 - 13:50
Тимошенко поздравила кандидатов от "Батькивщины" с победой на выборах в ОТО
Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

В Украине вчера прошло голосование в 86 ОТО

Партия "Батькивщина" получила 30,7% мандатов среди всех партийных выдвиженцев и заняла первое место по партийным показателям в 29 общинах на первых местных выборах в ОТО, которые состоялись 22 декабря в 21 области Украины. Об этом сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

"Мы пропустили вперед лишь президентскую политическую силу, а всех остальных соперников оставили далеко позади. От имени партии "Батькивщина" я благодарю всех за поддержку!", - отметила Тимошенко.

Напомним, что выборы состоялись в 86 ОТО. "Батькивщина" получила 286 мандатов, не учитывая тех партийцев, которые шли самовыдвиженцами. Реальную конкуренцию команде Тимошенко составила только президентская партия, другие политические силы даже не приблизились к победителям.

"Я желаю вдохновения всем партийцам, в которых поверили люди. Уверена - мы не подведем!", - резюмировала Юлия Тимошенко.

Тимошенко поздравила кандидатов от &quot;Батькивщины&quot; с победой на выборах в ОТО

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