Тимошенко привітала кандидатів від "Батьківщини" з перемогою на виборах в ОТГ

Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

В Україні вчора відбулося голосування в 86 ОТГ

Партія "Батьківщина" отримала 30,7% мандатів з-поміж усіх партійних висуванців та посіла перше місце за партійним показником у 29 громадах на перших місцевих виборах в ОТГ, які відбулися 22 грудня у 21 області України. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Ми пропустили вперед лише президентську політичну силу, а всіх інших суперників залишили далеко позаду. Від імені партії "Батьківщина" я дякую всім за підтримку!", - зауважила Тимошенко.

Нагадаємо, що вибори відбулися у 86 ОТГ. "Батьківщина" отримала 286 мандатів, не враховуючи тих партійців, які йшли самовисуванцями. Реальну конкуренцію команді Тимошенко склала лише президентська партія, інші ж політичні сили навіть не наблизилися до переможців.

"Я бажаю наснаги всім партійцям, у яких повірили люди. Впевнена - ми не підведемо!", - резюмувала Юлія Тимошенко.