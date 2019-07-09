Тимошенко поздравила "Батькивщину" с 20-летием

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

По ее словам, это целая эпоха закалки настоящего мужества, чести, достоинства

"Батькивщина" – это не модный новый политический проект под выборы, это партия, в ДНК которой вся боль, все заботы и все переживания независимой Украины. Об этом заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко по случаю 20-летия "Батькивщины", передает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

По словам Тимошенко, "Батькивщина" - это настоящая, реальная политическая сила, которая выросла вместе со страной и всегда стоит и будет непреклонно стоять на страже ее интересов.

Как отметила политик, ее партия родилась тогда, когда Украине в человеческом измерении было только семь лет - "еще совсем дитя".

"Сейчас Украина выросла и возмужала. И пусть она сегодня ведет войну и страдает от большой беды, но она выстояла, она состоялась, она не сломалась и не сдалась. В том числе благодаря и вам, дорогие мои однопартийцы, братья и сестры, друзья и коллеги! Потому что именно вы все эти годы, утром и вечером, в жару и в холод, когда надо было выходили на майданы и площади, недосыпали тревожные ночи, защищали ее, беспокоились о ней, боролись и звали людей за собой. Вы не наблюдали за течением истории, вы сами, своими руками творили ее", - отметила Тимошенко.

Она отметила, что для ее команды и для страны 20 лет – это целая эпоха закалки настоящего мужества, чести, достоинства: "Мы знаем об этих понятиях не из книжек, а из собственных сердец, из собственного опыта и собственной жизни".

Тимошенко поздравила свою команду и поблагодарила за работу, переживания, честный и праведный путь.

"Мы настоящие, мы мужественные, мы лучшие! Я низко кланяюсь вам – железным людям железной партии "Батькивщина". Я также бесконечно благодарна людям, которые все эти годы голосуют за нашу партию. Ваше доверие бесценно! Мы с вами еще непременно скажем свое большое и веское слово - слово победе!", - подытожила она.