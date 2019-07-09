Тимошенко привітала "Батьківщину" з 20-річчям

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

За її словами, це ціла епоха гартування справжньої мужності, честі, гідності

"Батьківщина" – це не модний новий політичний проект під вибори, це партія, в ДНК якої - весь біль, всі турботи і всі переживання незалежної України. Про це заявила лідер політсили Юлія Тимошенко з нагоди 20-річчя "Батьківщини", передає РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

За словами Тимошенко, "Батьківщина" - це справжня, реальна політична сила, що виросла разом з країною і завжди стоїть і непохитно стоятиме на сторожі її інтересів.

Як зазначила політик, її партія народилася тоді, коли Україні у людському вимірі було лише сім років - "ще зовсім дитя".

"Нині Україна виросла й змужніла. І хай вона сьогодні веде війну та потерпає від великої біди, але - вона вистояла, вона сталася, вона не зламалася і не здалася. В тому числі завдяки й вам, дорогі мої однопартійці, браття і сестри, друзі й колеги! Бо саме ви всі ці роки, вранці і ввечері, в спеку і в холод, коли було треба виходили на майдани та площі, недосипали тривожних ночей, захищали її, дбали про неї, боролися і кликали людей за собою. Ви не спостерігали за плином історії, ви самі, власноруч творили її", - зазначила Тимошенко.

Вона зазначила, що для її команди та для країни 20 років – це ціла епоха гартування справжньої мужності, честі, гідності: "Ми знаємо про ці поняття не з книжок, а з власних сердець, з власного досвіду і власного життя".

Тимошенко привітала свою команду і подякувала за роботу, переживання, чесний і праведний шлях.

"Ми справжні, ми мужні, ми найкращі! Я низько вклоняюся вам – залізним людям залізної партії "Батьківщина". Я також безмежно вдячна людям, які всі ці роки голосують за нашу партію. Ваша довіра безцінна! Ми з вами ще неодмінно скажемо своє велике й вагоме слово - слово перемоги!", - підсумувала вона.